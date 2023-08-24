أحمد فهمى: لا أهتم بالشائعات وهنا والسعدنى بينهما كيمياء تضحكنى

كشف الفنان أحمد فهمي، أنه لا يتواجد كثيرًا على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أنه يشاهد الأشياء الإيجابية التي تجعله أفضل فقط دون النظر لأي شىء سلبي.

وقال فهمي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك الكثير من الأمور غير الحقيقية على السوشيال ميديا، وهو ما يجعلها ليس أفضل شيء، إلا أنه يحب جمهوره ويرى تعليقاتهم المفيدة سواء الإيجابية أو التي بها نقد حتى يتحسن في عمله وحياته عمومًا.

أحمد فهمي يحضر لعملين في السينما

وأشار فهمي إلى أنه يحضر للمشاركة في السينما بعملين يحضر لهما خلال هذه الفترة، على أن يقوم بالإفصاح عن تفاصيلهما عندما يكتملا بشكل كامل، لافتا إلى أنه سيجسد شخصيات عديدة ومختلفة خلال تلك الأعمال.

وأكد أنه يدعم الفنانة هنا الزاهد بشكل كبير، ويؤكد أن هناك كمياء بينها وبين الفنان أحمد السعدني في مسلسلهما الجديد الذي اعتبره ناجحًا، و"العمل الجديد يجعلني أضحك كثيرا بسبب السيناريو الجيد الذي يجد قبولا مع الجمهور.

نجاح كبير لفيلم مستر اكس

ونجح فهمي خلال الأيام الماضية في تصدر شباك التذاكر العربي بفيلمه “مستر إكس”، والذي يتناول قصة شخص يتعرض لأزمة بسبب زواجه ليتحول إلى أسطورة بين الناس، حيث يساعد الرجال على الانفصال عن زوجاتهم، بشكل كوميدي، وحقق إيرادات كبيرة للغاية في عدد من الدول العربية وحل في المركز الثالث بمصر خلف فيلم “بيت الروبي” و“البعبع” لأمير كرارة.

ويعرض لفهمي هذه الفترة مسلسل “السفاح”، وهو عمل تشويقي بوليسي حول شخصية سفاح الجيزة الحقيقية، والتي يلعب خلالها شخصية لم يقدمها من قبل على كافة مستوياتها .

وفي الأيام الماضية، صدرت الكثير من الأحاديث عن وجود خلاف أسري بين الفنانة هنا الزاهد، وشقيق زوجها الفنان كريم فهمي، وكتب الأخير منشورل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "تعريف الناس الناقصة، هي الناس اللي بتحاول تتخلص من وجودك عشان عارفهم على أصلهم وشفتهم في البدايه قبل ما ينضفوا ويتطوروا وخصوصًا لو ده كان على إيدك".