الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجهيز موقف للشاحنات السودانية فى أسوان لحل أزمة التكدس

موقف الشاحنات الجديد
موقف الشاحنات الجديد بكركر

شهدت المعابر البرية بمحافظة  أسوان، الآونة الأخيرة، توافد عدد كبير من الشاحنات القادمة من دولة السودان الشقيقة نظرًا لظروف الحرب إلى أسوان، باعتبارها أقرب مدينة مصرية من الحدود السودانية.

وتعد مصر أول دولة فتحت أحضانها لدخول الأشقاء السودانيين إليها والاحتماء فيها من ظروف الحرب، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود محافظة أسوان لحل أزمة تكدس الشاحنات بالمعابر الحدودية


كشف مصدر مسئول بمحافظة أسوان، أن هناك جهودًا كبيرة للمحافظة لحل مشكلة أزمة التكدس الكبير الذي تشهده المعابر البرية للشاحنات القادمة من دولة السودان الشقيقة نظرًا لظروف الحرب القائمة، وأنه تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تم بالفعل تجهيز موقف الشاحنات بالقرب من موقف كركر البرى، الذي تتوافد اإليه الأتوبيسات بعد عبورها من المعبر.

وأضاف لـ"الدستور"، أن موقف الشاحنات الجديد بكركر يستوعب حوالي ٦٠٠ شاحنة، ما سيسهم فى حل أزمة التكدس بشكل كبير جدًا، وأن ذلك ضمن جهود الدولة المصرية فى تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم الأشقاء السودانيين الوافدين 

وأوضح المصدر المسئول، أنه تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قامت محافظة أسوان أيضًا بتقديم المأكولات والمشروبات المجانية للقادمين من دولة السودان، وكذلك منتجات غذائية بأسعار مخفضة فى مناطق إقامة الوافدين فى أسوان، وأنه يتم تقديم كافة الخدمات الصحية بواسطة العيادات المتنقلة وتوفر للأشقاء السودانيين الفحص الطبي.


وتابع لـ"الدستور"، أنه يتم توفير كميات من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، كما أنه يوجد فريق لتطهير ورش جميع الأتوبيسات القادمة من دولة السودان، وأن يتابع هذه المجهودات بشكل مباشر محافظ أسوان أولًا بأول تقديم كافة الخدمات للأشقاء السودانيين فى بلدهم الثانى مصر.

موقف الشاحنات الجديد بكركر
موقف الشاحنات الجديد بكركر
موقف الشاحنات الجديد بكركر
موقف الشاحنات الجديد بكركر
موقف الشاحنات الجديد بكركر
موقف الشاحنات الجديد بكركر
دولة السودان المعابر البرية الرئيس عبد الفتاح السيسي كركر موقف كركر البرى

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