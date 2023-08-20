تكلفتها 68 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن مشروع مكتبة مصر العامة بأسوان

تعددت المشروعات الكبرى التي تشهدها محافظة أسوان خلال الآونة الأخيرة، حيث إن منها تم الانتهاء منها، وأخرى مازالت تحت قيد التنفيذ، ولكنها جميعها ستسهم فى رفع مكانة المدينة الساحرة بشكل أكبر أمام كل الزائرين والسائحين، بالإضافة إلى أن لها عوائد ايضًا على الأهالي المقيمين بها، سواء من خلال توفير فرص عمل للشباب، أو الحصول على الخدمات التي سيتم تقديمها، وغيرها من المميزات.

ويعتبر مشروع مكتبة مصر العامة ضمن المشروعات الكبرى داخل محافظة أسوان، والتى ستسهم بدورها فى تقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة لأبناء المحافظة، وتشمل الأعمال الجارية للمشروع حاليًا مرحلة التشطيبات النهائية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع مكتبة مصر العامة، التى تعد أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى داخل محافظة أسوان:

- من المتوقع افتتاح مكتبة مصر العامة قريبًا وستصبح منارة عالمية، ومقصدًا لزيارة الأفواج السياحية فى أسوان.

- يقع مشروع مكتبة مصر العامة على مساحة 3200 م2.

- يشمل مشروع مكتبة مصر العامة 3 أدوار.

- نسبة تنفيذ مشروع مكتبة مصر العامة 95%.

- تصل التكلفة التقديرية المالية للمشروع 68 مليون جنيه.

- تضم المكتبة قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر.

- تضم المكتبة مركز الإتصالات والمعلومات، وأيضًا المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية.

- ضمن مكونات المشروع أيضًا المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم.

- ويشمل مشروع مكتبة مصر العامة كاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.

- أبرز تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حول المشروع رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة.

وتضمنت أبرز تكليفات اللواء أشرف عطية دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة، بالإضافة إلى الاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية.