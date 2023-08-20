الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بنقل ١٣٠٢ موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها.

وقال الدكتور الشيخ إن الجهاز أتاح للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة على الرابط https://seconded.caoa.gov.eg، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.

جدير بالذكر أن التعديل الأخير لقانون الجهاز يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها.

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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها

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