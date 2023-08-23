الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأمين العام المساعد لـ"مستقبل وطن" يحذر من خطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية

أيمن أبو زيد
أيمن أبو زيد

قال أيمن أبو زيد، الأمين العام المساعد لـ "مستقبل وطن،" إن الزيادة السكانية قضية أمن قومى، وخطر يهدد التنمية، وهو أمر يتطلب تضافر كافة جهود الدولة، وبالفعل اتخذت الدولة ومؤسساتها كثيراً من السياسات والإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية، إلا أن هذه القضية  تمثل تحديا وعقبة كبيرة أمام عملية التنمية الحقيقية التي تنتهجها الدولة، كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على الميزانية العامة للدولة وتلتهم كافة الإنجازات التي حققتها الدولة في عملية التنمية.

 

 عائق أمام إنجازات الدولة

وأضاف أنه على الرغم من خطط التنمية التي وضعتها الحكومة بجانب المشروعات التنموية العملاقة، والطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية وما تحقق من إصلاح اقتصادي، إلا أن الزيادة السكانية لاتزال تمثل عائقا كبيرا أمام كل هذه الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع.

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التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

وطالب الأمين العام المساعد لـ"مستقبل وطن" الجهات المعنية بضرورة إطلاق حملات في مختلف وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، كما طالب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بتبني حملات توعوية أيضا للمواطنين، وتعريفهم بمدي خطورة الزيادة السكانية وحثهم على تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب.

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مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

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وفي وقت سابق أعلن حزب مستقبل وطن، في بيان رسمي له، تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة،موضحا في بيانه أنه: “انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم”.

أيمن أبو زيد حزب مستقبل وطن الزيادة السكانية عملية التنمية طط التنمية التي وضعتها الحكومة المشروعات التنموية العملاقة

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