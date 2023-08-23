الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الغرفة التجارية ويؤكد على خدمة المجتمع التجاري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة اليوم الأربعاء، إلى محمد سعده، لانتخابه رئيسا للغرفة التجارية ببورسعيد، وفوزه بمنصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية - بالتزكية - وذلك لدورة "2023 - 2027".

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وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بالثقة التي منحها أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أحد أبناء بورسعيد، خاصة وأن الاتحاد يضم 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيس غرفة تجارية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 6 أعضاء معينين، مؤكدا على أن فوزه بالتزكية خير دليل على ما يمتلكه من خبرات طويلة ورؤية مميزة وفكر واضح لخدمة المجتمع التجاري المصري ومنتسبي الغرف التجارية والاقتصاد القومي بشكل عام بما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف "الجمهورية الجديدة".

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بالتزكية.. محمد سعدة سكرتيرا عاما للاتحاد العام للغرف التجارية

وفي شأن آخر، كان قد فاز محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الخميس، بمنصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية - بالتزكية - خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة "2023 - 2027".

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والعاملين بها، بالتهنئة، إلى محمد سعده، لتوليه منصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في خدمة المجتمع التجاري المصري، ومنتسبي الغرف التجارية المصرية.
شارك في الاجتماع 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيس غرفة، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوان يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة مجلس إدارة الاتحاد.

بورسعيد الغرفة التجارية أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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