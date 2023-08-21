الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار غلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير،  ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد  قسم جنوب أول،  لمواصلة إزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة وغلق 16 فتحة بالناحية القبلية لمصرف ولاد علم وجاري غلق  10 فتحات  بالناحية البحرية غدًا.

هذا ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعات دورية،  لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي،  لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكلملها،  تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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اجتماعات دورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة التنفيذي استمرار أعمال الرئيس عبد الفتاح التعمير

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