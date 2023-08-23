الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتجنن عليا في الشارع".. سيدة تروي تفاصيل تمزيق جسدها بالجيزة

سيدة تحكى التفاصيل
سيدة تحكى التفاصيل

حصلت «الدستور» على أقوال ضحية الطعن في الشارع أمام المارة من قبل عامل في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

"اتجن عليا في الشارع"

وقالت السيدة  نورا نبيل، 38 سنة، ربة منزل، إنه وعلى آثر الخلافات الواقعة بينها وبين المتهم حضر الآخير واتجن عليها بسلاح أبيض - سكين- كان قد أعدوا لها سلفًا فأحدث إصابتها قاصدًا قتلها.

كمال قال عمر محمد مصطفي، معاون مباحث قسم الجيزة، أن تحرياته توصلت إلى تعدي المتهم على المجني عليها على أثر خلافات سابقة بينهما والي بسببها استل سلاح أبيض - سكين- وما أن تقابل حتى كان لها طعنة فأحدث إصابتها وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وجاء في ملاحظات النيابة العامة هو اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة قاصدًا قتله المجني عليها، وأقر المتهم بملكيته للسلاح الأبيض - السكين- المضبوط.

وثبت بتقرير الطب الشرعي لمستشفى أم المصريين، وجاء به أن إصابة المجني عليها عبارة عن جرح طعني نافذ بالبطن من الناحية اليسرى وخروج جزء من منديل البطن.

تفاصيل تمزيق شاب جسد فتاة في المنيب في الشارع
وعلى أثر ذلك أمر المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العامة لنيابات جنوب الجيزة، إحالة عامل، إلى المحاكمة الجنائية؛ في القضية 1482 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 1354 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة؛ لاتهامه بالشروع في قتل جارته بسبب خلافات سابقة بينهم امتدت لفترة كبيرة وتجددت عدة مرات.

وتبين أن المتهم شرع في قتل سيدة مع سبق الإصرار وبيت النية، وعقد العزم على إزهاق روحها على أثر الخلاف المستعار بينهم وما أن ظفر بها حتى أنهال عليها بسلاح أبيض سكين فأحدث إصابتها ولكن نية القتل خابت لتدارك مرضها بالعلاح، كما أنه أحرز سلاح أبيض - سكين- دون ضرورة مهنية أو حرفية.

وبناء على ذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنح المؤثمة بالمواد 45/ ا، من قانون العقوبات التي توجه له تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

ضحية الطعن منطقة المنيب محافظة الجيزة الشروع في قتل رجل يطعن زوجته

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