تفاصيل حبس تاجر "العملات الافتراضية" والتسويق الإلكتروني

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بغسل 3 ملايين جنيه من النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية -الإنترنت- والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل حبس تاجر «العملات الافتراضية» والتسويق الالكتروني

وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يروجها للعملاء مقابل إرسال قيمتها بحسابه البنكى، نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وتبين اتجار المتهم في العملات الافتراضية من بيع وشراء وتسويق الكتروني، وواسطته لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يروجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها نحو 3 ملايين جنيه.

تفاصيل بلاغ قسم الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على 106 أجهزة تعدين العملات الإفتراضية ، جهاز كمبيوتر، جهاز حاسب إلى "لاب توب".

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.