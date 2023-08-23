الأربعاء 23 أغسطس 2023
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مصر

مستشار رئيس الجمهورية: متحور "EG-5.2" سريع الانتشار ولا يحتاج لإجراءات وقائية إضافية

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية المصريين بشأن متحور كورونا الجديد "EG-5.2"، أنه لا يستدعي أية إجراءات وقائية إضافية لأنه أضعف بكثير من المتحورات السابقة، ولكنه سريع الانتشار.

وقال تاج الدين- في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري- إن "هناك متابعة دقيقة وعمليات رصد لمتابعة التطورات بشأن الفيروسات ومتحوراتها بصورة مستمرة".

أعراضه

وأكد أن هذا الفيروس أعراضه في الغالبية العظمى أعراض جهاز تنفسي وبسيطة ولا يوجد خطورة حتى الآن في كل الدول من هذا المتحور، داعيًا كل من يصاب بدور رشح أو أي أعراض تنفسية نتيجة لهذه الفيروسات أن يلتزم البقاء في منزله لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ويستخدم مناديل ورقية حتى لا ينشر العدوى بين أهل بيته، ولا يعتمد على أي مضادات حيوية بل يستخدم فقط (الباراسيتامول) كنوع من أنواع المسكنات.

وأشار إلى أنه في حالة شعور المصاب بأي أعراض تنفسية أو في الشعب الهوائية عليه استشارة الطبيب المعالج حتى يصف الدواء اللازم، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة.

وأوضح أن حالة الغالبية العظمي تعالج ببساطة شديدة من هذا المتحور ولا تحتاج للقاحات، إلا أن هناك حالات وفئات معينة تحتاج إلى تطعيمات مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والأمراض المناعية إلى جانب السيدات الحوامل.

وحول برنامج الترصد الروتيني، أكد تاج الدين أن الترصد ظاهرة متواجدة وقائيًا في مصر ليس فقط في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوراته ولكن قبل ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن هذا الترصد يكون سواء للطيور أو للحيوانات أو لكل الأشخاص القادمين إلى مصر من مختلف الأماكن.

وبالنسبة لمرض الملاريا، قال "إن مصر لا يوجد بها مرض الملاريا حاليًا ولكنه متواجد في بلاد أخرى"، مؤكدًا أننا نعمل ونبذل الجهود لرصد ناقلات الأمراض حتى لا ينتشر في مصر. .

متحور كورونا الجديد الدكتور محمد عوض تاج الدين إجراءات وقائية المتحورات السابقة الفيروسات

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