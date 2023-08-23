الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين لمحامى الجدول العام

نقابة المحامين
نقابة المحامين

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات «حلوان ـ شبرا الخيمة ـ شمال وجنوب الجيزة»، تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب..

يلقى المحاضرتين الدكتور يوسف جلال وكيل أول الرقابة الإدارية، واللواء أشرف توفيق، والدكتور هشام الجيار، خبير التنمية البشرية، والقاضي السابق بالقضاء العسكري.

مساع لتطوير الدراسة بالمعهد

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

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ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

 

 دورات أكاديمية ناصر العسكرية

 

فيما انطلقت الأسبوع الجاري، أولى محاضرات الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، للمحامين وأسرهم، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، وألقى المحاضرة الأولى اللواء أركان حرب أحمد يسري، عن «ماهية الإرهاب»، والمحاضرة الثانية، ألقاها اللواء أركان حرب عادل العمدة، عن «التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري»، وذلك تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

 

وشارك المحاضرات عدد كبير من المحامين وأسرهم المشتركين في الدورة، وهذا ما يشير إلى نجاح هذه الدورة، واستغرقت المحاضرات في اليوم الأول من الدورة حوالي 4 ساعات، وبانعقاد تلك المحاضرات في النادي النهري بالمعادي، فقد تم تدشين أكبر مشروع علمي متجدد في 37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.

تعقد محاضرات الدورة الأولى في الفتة من 20/8/2023 إلى 23/8/2023، وذلك أيام؛ «الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء»، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف عدد من أعضاء مجلس النقابة.

معهد محاماة القاهرة الكبرى معهد محاماة حسين الجمال نقيب المحامين عبدالحليم علام

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