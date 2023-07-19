نقيب المحامين: سننشر ميزانيات النقابة خلال الأربعة سنوات الماضية

كشف عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عن أنه سيتم نشر ميزانية النقابة من عام 2018 وحتى 2022 خلال الأشهر القليلة المقبلة، متضمنة كافة التفاصيل.

وأشار خلال لقاء مفتوح عقده مع أعضاء الجمعية العمومية بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء ومجالس الفرعيات، إلى أنه جاري إعداد ومراجعة ميزانية النقابة لعام 2021، وسيتم إعلانها بالتفصيل على الجمعية العمومية.

وعلق: “أنا مسئول عن شهر 10، 11 و12، في ميزانية 2022، وأن ما سبق من شهور في ميزانية 2022 يُسأل عنه المجلس والقائم بأعمال النقيب في الفترة من 26-3-2022 إلى 30-9-2022.0”.

ولفت إلى أن المرحوم رجائي عطية ترك ميزانية النقابة (1132000) مليار ومائة اثنان وثلاثون مليون جنيه، وأنه استلم ميزانية النقابة وبها (1002000) مليار واثنان مليون جنيه، بعجز قيمته 130 مليون جنيه، وذلك في 6 أشهر.

وأكد علام أنه سوف يتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع لمراجعة كافة أوراق ومصروفات نادي المحامين بجليم.

وأكد "علام" أنه لن يسمح بسرقة أو تبديد أموال النقابة والمحامين، مشيراً إلى أن محامي الإسكندرية من عام 2016 وحتى 2020 عوقبوا بحرمان النقابة الفرعية من كل مستحقاتها، ومن نسبتها في التصديق على العقود وتأخير تطوير النادي.

كما أشار نقيب المحامين في كلمته إلى انخفاض قيمة المشتريات الشهرية لنقابة المحامين من 19 مليون جنيه شهرياً في سبتمبر 2022 إلى 2 مليون جنيه في ديسمبر، بفضل سياسة ترشيد الإنفاق وسد منافذ الفساد.

كما لفت إلى أنه تم توفير مليون و800 ألف جنيه كانت تتكبدهم النقابة سنوياً تحت بند معهد المحاماةِ بعد قرار نقل محاضراته من قاعة اتحاد العمال إلى قاعة نادي المحامين النهري بالمعادي.

وأضاف نقيب المحامين أن خطة المرحلة الماضية تمثلت في ترشيد الانفاقات، وتجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، نتج عنها توفير 274 مليون جنيه في ستة أشهر، رغم شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا بمبلغ 7 ملايين جنيه تم دفعهم بالكامل، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة والذي يتكون من 7 عمائر يتضمنوا 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، وكذلك افتتاح فندق المحامين ببورسعيد.