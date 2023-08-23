وصول قاتلة طفلها بالشرقية للمحكمة.. و"جنايات الزقازيق" تبدأ المحاكمة بعد قليل

تبدأ بعد قليل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة قاتلة نجلها بالشرقية، حيث وصلت المتهمة إلى مقر المحكمة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس محافظة الشرقية، وذلك بعدما أقرتْ بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة، يفيد بقتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده وإخفائها الأشلاء بمسكنها، فبادرت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته، وبالتزامن مع ذلك بادرتْ بسرعة استجواب المتهمة وسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة وأبلغ الشرطة عنها.

وشكلت النيابة العامة فريقين، انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة برفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، وتمت معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عثر خلالها على كل أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكل أرجاء المسكن.

عقوبة القتل

تنص المادة 2344 من قانون العقوبات على أن الفاعل الذي يرتكب جريمة قتل عمد يعاقب بالإعدام، إذا كانت هناك جريمة أخرى مرتبطة بها في فترة زمنية قصيرة. ويجب أن تكون هذه الجرائم متعددة مرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يمكن تجزئته. وفي حالة تعدد الجرائم دون وجود ارتباط بينها، يتم تطبيق عقوبة لكل جريمة بشكل منفصل. يعتبر هذا الظرف المشدد لعقوبة القتل العمد نتيجة لخطورة شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة قتل ويتورط في جرائم أخرى في فترة زمنية قصيرة، مما يزيد من خطورة سلوكه.