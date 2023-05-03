الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 6 سنوات لأب قتل ابنته بسبب سوء سلوكها بالدقهلية

المستشار حسن معوض
المستشار حسن معوض الباهي

قضت محكمة جنايات المنصورة"الدائرة الثامنة" بالسجن المشدد 6 سنوات لأب تخلص من ابنته، بعد وصلة تعذيب وكي بالنار وتخلصه منها بسبب سوء سلوكها، وتردد بعض الأقاويل على لسان أهل قريتة بكونها مارقة السلوك بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.
 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضيه رقم ۲۰۱٦٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم ٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب المنصورة 
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "إبراهيم.ع.أ.ح.م"،41 عامًا، سائق لأنه بتاريخ 6/ 9 /2022 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية قتل المجني عليها نجلتة الطفلة "حنين"،عمداً مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتلها واعد لذلك الغرض (سكين. عصا خشبية).
 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي عليها بالضرب ،ولم يكتف بما أقدم عليه من آلم؛ بل استغل حداثة عمرها وقام بتكبيل كلتا يديها وقدميها وأوثقها بأحد الآسرة وإنهال عليها ضرباً بالعصا متمادياً في تعذيبها، ثم استل سكيناً وألهب نصله وحرق قدميها حتى خارت قواها ولفظت أنفساها الأخيرة، محدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصداً من ذلك إزهاق روحها أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين) وأداه (عصا خشبية).
 

وأدلت "هبة م.م.أ"، 39 عامًا ، ربة منزل، مقيمة كفر بقطارس مركز أجا، أن ابنتها الطفلة المتوفاة تقطن رفقة والدها المتهم منذ انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين المتهم ، واتهمته بإزهاق روح ابنتها.
 

وأدلى "أحمد.ي.ع.ي" 23 عامًا، عامل مقيم ميت غراب مركز السنبلاوين بشهادته، مؤكدًا حدوث خلافات دائمة بين المتهم وابنته المتوفاة، كونها مارقة السلوك وسيئة السمعة بين أقرانها ودائمة التأخر فى العودة لمسكنها.
 

وشهد المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، أن تحرياته دلته على صحة ارتكاب المتهم للواقعة، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها، فأعد لذلك العرض سكين وعصا خشبية وذلك لعصيانها أوامره وتكرار تغييها الدائم والعودة متاخرة لمسكنها دون إذنه وسوء سمعتها في بلدته، فانتظرها حتى قدمت في وقت متأخر لمسكنه وقام بتكبيلها وتقييدها وانهال عليها ضرباً بعضى بمناطق متفرقة من جسدها والهب نصل سكين وقام بحرق قدميها وظل يتناوب عليها بالضرب والتعدي، حتى فاضت روحها إلى بارئها وأعزى قصده إلى العزم والتصميم المسبق على إزهاق روحها.


وأردف أنه تمكن من ضبط المتهم والعصى والسكين بإرشاده، وبمواجهته أقر بأنهما المستخدمين في ارتكابه الواقعة.

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
محكمة جنايات المنصورة المنصورة الدائره الثامنه السجن

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