الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب وثائق سرية.. مجلس النواب الأمريكى يهدد بإجراءات لعزل بايدن فى سبتمبر

كيفن مكارثى
كيفن مكارثى

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إن المجلس قد يبدأ التحقيق لعزل الرئيس جو بايدن في سبتمبر المقبل ما لم تسلم إدارته كل الوثائق المطلوبة بشأن محاكمة نجله هانتر بايدن في قضايا فساد.

وأوضح مكارثي وفقا لما نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن الشيء الذي يعوق إجراء تحقيق المساءلة هو تزويد المجلس بالوثائق التي يطلبها.

وتابع: "إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة للتحقيق في عزل الرئيس جو بايدن، ولكن إذا قاموا بحجب الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن لعدم تقديم ما يستحق للشعب الأمريكي معرفته، فسوف نمضي قدما في تحقيق المساءلة".

وحول البيانات والوثائق التي طلبها مكارثي قال إنهم يحاولون الحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالتحقيق.

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استطلاع: المخاوف الاقتصادية قد تكلف بايدن خسارته لمؤيديه

"سي إن إن": محاكمة نجل بايدن تهديد خطير لمستقبل والده السياسي

وسبق وقالت شبكة “سي إن إن” إن تعيين محقق خاص في قضية "هانتر بايدن" من شأنه أن يمثل تهديدا بالغ الخطورة على مستقبل بايدن الأب السياسي، كما يؤثر على فرص فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة والمقررة في عام 2024.

تعيين محقق خاص في قضيو هانتر بايدن

وسبق وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، تعيين محقق خاص في قضية "هانتر بايدن" نجل الرئيس جو بايدن وهو “ديفيد فايس" وهو ما اعتبرته "سي إن إن" تحولا جديدا ومفاجئا في التحقيق مع هانتر بايدن، ما يعني أن محنته القانونية ستمتد على الأرجح لأشهر، مما يخلق عبئًا جديدًا غير مرحب به في البيت الأبيض لمحاولة إعادة انتخاب والده.

وقالت "سي إن إن" إنه قبل أسابيع فقط، بدا أن ظلال الشك الجنائي بشأن هانتر بايدن على وشك أن تتلاشى، ولكن ترقية ديفيد فايس، المدعي العام الذي يحقق في نجل الرئيس جو بايدن، إلى منصب مستشار خاص يوم الجمعة كان مهمًا لأسباب رمزية وسياسية كما كان لأسباب قانونية. 

حيث يمنحه الوضع الجديد صلاحيات إضافية لتوسيع تحقيقاته، من المحتمل أن تشمل ولايات أخرى خارج نطاق وظيفته الحالية كمحام للولايات المتحدة في ولاية ديلاوير.

بايدن هانتر بايدن مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الأمريكي

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