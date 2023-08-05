استطلاع: المخاوف الاقتصادية قد تكلف بايدن خسارته لمؤيديه

أكد استطلاع جديد، أن المخاوف الاقتصادية قد تكلف الرئيس الأمريكي جو بايدن خسارته لمؤيديه الذين صوتوا له في 2020، وأن الكثير من الأمريكيين يعتقدون أن أداء الاقتصاد كان ضعيفًا تحت قيادة بايدن، وإنهم قد لا يصوتون له في انتخابات 2024.

أشار الاستطلاع للرأي الذي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس"، أن الرئيس الأمريكي بايدن، الذي هزم في عام 2020 الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، في طريقه لمباراة ثانية العام المقبل ضد خصمه القديم، الذي يقود مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس لمواجهة لائحة اتهام جنائية ثالثة.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن أي من الإثنين سيصوتون "إذا جرت انتخابات الرئيس اليوم" ، وقال 19٪ من ناخبي بايدن 2020 المشاركين في الاستطلاع إنهم إما غير متأكدين أو سيختارون شخصًا آخر غير بايدن أو ترامب، ستة في المئة من ناخبي بايدن لعام 2020 اختاروا ترامب.

قال 42% من ناخبي بايدن لعام 2020 في الاستطلاع إن الاقتصاد كان "أسوأ" مما كان عليه في عام 2020 ، مقارنة بـ 33% قالوا إنه "أفضل" و 24% قالوا إنه "متماثل تقريبًا".

وتؤكد نتائج الاستطلاع على ديناميكية أن مسؤولي البيت الأبيض يقاتلون من أجل التراجع عن زياراتهم هذا الشهر إلى البلدات في جميع أنحاء البلاد لزيادة الوعي بجهود بايدن لمساعدة الاقتصاد، وسيزور بايدن نفسه أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا في الفترة من 7 إلى 10 أغسطس، للإشادة بالكيفية التي سيعمل بها قانون خفض التضخم على تعزيز التصنيع ومحاربة تغير المناخ.

وقال حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع الذين صوتوا لصالح بايدن في عام 2020 إنهم لم يسمعوا سوى القليل أو لم يسمعوا شيئًا عن مبادراته السياسية الرئيسية لخفض التضخم أو زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

وقال معظم ناخبي بايدن لعام 2020 في الاستطلاع - 78٪ - إنهم يوافقون على أدائه كرئيس ، وهو أعلى بكثير من نسبة تأييده البالغة 40٪ بين جميع المستجيبين، لكن يوجد انقسام حرج بين ناخبي بايدن لعام 2020.

أوضح الاستطلاع أن من بين أولئك الذين لا يوافقون على أدائه، كان من المرجح أن يقول المستطلعون أن التضخم هو أكبر مشكلة في أمريكا، مقارنةً بالناخبين بايدن 2020 الذين قالوا إن الرئيس يقوم بعمل جيد، هم الذين يوافقون على بايدن يضعون تركيزًا أكبر نسبيًا على مخاطر التطرف السياسي.