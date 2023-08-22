أستاذ بالأزهر: صلة الرحم واجبة حتى لمن يكرهوك (فيديو)

حذر الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من أن تكون صلة الرحم بالمقابل، موضحا: "يعنى مش لازم قريبك يزورك ويودك عشان توده وتزوره، إياك تكون بالمقابل كده، لا أنت لازم تزور اللى لا يزوك ولا يودك".

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "إنك تقول ده مش بيتصل بى هتصل به، حتى لو كانت هناك قطيعة، عليك بالمبادرة بالاتصال والمواصلة، فكن خير من ينصاع لأوامر الله بصلة الرحم، واعمل بما أمر به الله من صلة الرحم".



واستكمل: "لو أنت تصل أرحامك وهم يقاطعونك، وتتودد إليهم وهم يبغضونك، فما تفعله كانك تطعمهم المَلّ، ويعنى رماد الفرن بكل حرارته"، مستشهدا بحديث أبى هريرة، إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلُم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم المَلّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.



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