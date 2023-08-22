الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة علوم القرآن بجاكرتا (صور)

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور نصر الدين عمر، رئيس جامعة علوم القرآن وإمام مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور السيد لطفي رءوف، السفير الإندونيسي لدى القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز الدعم الدعوي من الأزهر للأئمة والوعاظ بإندونيسيا.

شيخ الأزهر يوجّه بتوفير كل سبل الراحة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثانى

الأربعاء.. الجامع الأزهر يناقش أثر وسائل التواصل على التغير المجتمعي

وقال الإمام الأكبر إنَّ الأزهر يعتزُّ بعلاقاته التاريخية مع الشعب الإندونيسي؛ حيث شكَّل الطلاب الوافدون للدراسة في الأزهر محورًا مهمًّا فيها، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين الإندونيسيين للدراسة في الأزهر يتميزون بالتزامهم بالأدب والأخلاق، وحرصهم على تحصيل العلوم، مؤكدًا متابعة شيخ الأزهر لإسهامات الطلاب الإندونيسيين ونجاحاتهم في التعليم بمختلف المراحل التعليمية بالأزهر الشريف.

وأضاف الإمام الأكبر أنَّ الأزهر يسعى إلى دعم الشعوب الإسلامية؛ من خلال تدريب الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتزويدهم بالمهارات اللَّازمة لتفنيد حجج الجماعات المتطرفة والتعامل مع المستجدات المعاصرة، كما تخصص الأكاديمية برامج متخصصة تناسب احتياجات كل دولة وطبيعة العقبات والتحديات التي تواجهها، ويقوم على إعداده نخبة من كبار علماء الأزهر وأساتذته.

وأوضح الإمام الأكبر أنَّ الداعية الإسلامي لا بد أن يكون عالمًا راسخًا في العلوم الدينية، وأن يبذل كل جهده في طلب العلم، وإذا لم يكن عالما فستتخطفه الريح من مكان إلى مكان، ولن يكون قادرًا على الصمود في وجه المتغيرات، مؤكِّدًا أن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة في تكوين شخصية الإمام والداعية بما يتناسب مع ما يحمله من أمانة تبليغ أشرف رسالة وهي رسالة الإسلام السمحة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة علوم القرآن بجاكرتا، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهود كبيرة لدعم الشعوب الإسلامية وبخاصة إندونيسيا، مؤكدًا أن خريجي الأزهر في إندونيسيا يتقلَّدون أبرز المناصب في البلاد، ويحظون بتقدير كبير لدى الشعب الإندونيسي، وأنَّ ثقة الإندونيسيين في الأزهر الشريف ومناهجه -كانت ولا تزال- دافعًا ومشجعًا للملايين من الإندونيسيين للدراسة فيه والنهل من منابعه الأصيلة.

مشيخة الأزهر جامعة علوم القرآن جاكرتا الدعم الدعوي من الأزهر الشعب الإندونيسي الطلاب الإندونيسيين الأزهر الشريف دريب الأئمة والوعاظ الطلاب الوافدون الدعم الدعوي من الأزهر للأئمة والوعاظ بإندونيسيا دعم الشعوب الإسلامية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته

الأمن العام يكشف لغز اختطاف مواطن أجنبى فى مدينة 6 أكتوبر

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

بعد التعاقد مع شركة أدوية.. ضبط سيدة لغسلها 3 ملايين جنيه في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل