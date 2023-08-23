الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

يتسأل الكثير من المسلمين عن دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 التي يستحب أن يبدأ بها المسلم يومه سواء لطلب الأرزاق الحلال والطمأنينة والسكينة القلبية خلال الساعات الأولى من اليوم قبل الخروج للعمل وكسب الرزق أو طلب كافة متاع الدنيا والآخرة.


دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 

هناك العديد من صيغ دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكينة القلبية والاستعاذة من مصاعب الحياة وإليكم الصيغ المأثورة للدعاء وهي كما يلي:-

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه جله وأوله أخره.. سره وعلانتيه.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم بشرنا في هذا الفجر بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف و بشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيي إنك على كل شيء قدير.. اللهم اقض لنا كافة الأمور التي نرغب فيها.

txt

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

txt

دعاء الفجر اليوم الأحد 20-8-2023

اللهم خفف عني ثقل هذه الأيام.. وأرزقني قوة الصبر وانشراح الصدر .. اللهم إني أسألك أن تنزع ما اثقل نفسي .. وارح قلبي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. فأنت أعلم بما تحتاجه نفسي .. اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا.

 

اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك وتدبيري إلى حولي وقوتي وتدبيري .. لا إله إلا أنت لا يعجزك شئ في الدنيا والآخرة.. أنت على كل شيء قدير .. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. اللهم اجعل لنا نصيبا من الرحمة والمغفرة والشفاعة يوم نلقاك.

txt

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

txt

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

اللهم برحمتك الواسعة عمنا .. واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة النبوية توفنا وأنت راض عنا.. اللهم اجعل لنا نصيب من البركة والخير والرزق والتيسير.. والسعادة.. اللهم ارزقنا سعادة القلب.. وطمأنينة النفس.. وسكنية الروح.. اللهم اغفر لنا ما مضى .. وأصلح لنا ما تبقى.. إنك على كل شيء قدير.

 

اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعملني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك .. ربي اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. واقبلني يا الله بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.

 

اقرأ المزيد

موعد صرف مرتبات موظفي الدولة أغسطس 2023

دعاء الفجر اليوم أدعية الصباح الفجر ادعية دعاء الصباح صيغ دعاء الفجر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى المحافظات

مستشار الأمن القومى العراقى: المعركة ضد الإرهاب صارت فكرية

رفعت سيد لـ"الشاهد": جماعة الإخوان حاولت قتل نجيب محفوظ

رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": خيرت الشاطر قاد الإخوان للهلاك لأنه "صدامى"

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل