يتسأل الكثير من المسلمين عن دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 التي يستحب أن يبدأ بها المسلم يومه سواء لطلب الأرزاق الحلال والطمأنينة والسكينة القلبية خلال الساعات الأولى من اليوم قبل الخروج للعمل وكسب الرزق أو طلب كافة متاع الدنيا والآخرة.



دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

هناك العديد من صيغ دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكينة القلبية والاستعاذة من مصاعب الحياة وإليكم الصيغ المأثورة للدعاء وهي كما يلي:-

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه جله وأوله أخره.. سره وعلانتيه.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم بشرنا في هذا الفجر بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف و بشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيي إنك على كل شيء قدير.. اللهم اقض لنا كافة الأمور التي نرغب فيها.

اللهم خفف عني ثقل هذه الأيام.. وأرزقني قوة الصبر وانشراح الصدر .. اللهم إني أسألك أن تنزع ما اثقل نفسي .. وارح قلبي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. فأنت أعلم بما تحتاجه نفسي .. اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا.

اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك وتدبيري إلى حولي وقوتي وتدبيري .. لا إله إلا أنت لا يعجزك شئ في الدنيا والآخرة.. أنت على كل شيء قدير .. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. اللهم اجعل لنا نصيبا من الرحمة والمغفرة والشفاعة يوم نلقاك.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا .. واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة النبوية توفنا وأنت راض عنا.. اللهم اجعل لنا نصيب من البركة والخير والرزق والتيسير.. والسعادة.. اللهم ارزقنا سعادة القلب.. وطمأنينة النفس.. وسكنية الروح.. اللهم اغفر لنا ما مضى .. وأصلح لنا ما تبقى.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعملني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك .. ربي اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. واقبلني يا الله بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.

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