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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأحد 20-8-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

تتصاعد حدة البحث عن دعاء الفجر الأحد 20-8-2023، خلال الساعات الأولى من الفجر؛ لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة طمعًا في رضا الله سبحانه وتعالى بالإكثار من العبادة والصلاة والاستغفار والتضرع والذكر وقراءة القرآن والتسبيح.

دعاء الفجر اليوم الأحد 20-8-2023

وننشر في التقرير التالي دعاء الفجر اليوم الأحد 20-8-2023.

اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقوّمنا إذا اعوججنا، وادعنّا ذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الاجابه يا من إذا سأله المضطر أجاب، يامن يقول للشيء كن فيكون.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كاتب وقارىء الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.

اللهم ارزقنى رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائى من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولى المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين. 

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اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان، اللهم آمين.

اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 

ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أموراً لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في اصعب الظروف واريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. 

اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل هذا الدعاء اجعله مع حبيبك.

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