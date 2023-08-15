الأوقاف: كل وافد بالأزهر يؤدى دورًا عظيمًا فى حمل صحيح الدين

شهد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، احتفالية الأزهر بتكريم الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والتي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ود.محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين والمثقفين وكبار الكتاب والإعلاميين.

وفي كلمته، هنأ وزير الأوقاف الطلاب الوافدين على ما حققوه، مؤكدًا أن د.أحمد الطيب شيخ الأزهر يهتم اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، لأن كل موفد من الموفدين يؤدي دورًا عظيمًا في حمل صحيح الدين، بل قد يفوق الطلاب الوافدون من يوفد إلى بلادهم، لأن هذا الطالب ملم بعادات قومه وتقاليدهم، وسيعيش بينهم ناشر لما تعلمه في الأزهر وهذا يجعلنا نبذل أقصى جهد واهتمام بهؤلاء الوافدين، من خلال الأنشطة الصفية والأنشطة غير الصفية، التي تسهم في بناء وصقل قدرات الطالب.