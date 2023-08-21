لا يوجد أفضل من أن يبدأ المسلم يومه بالدعاء والأذكار، لذا يحرص المسلمون على معرفة، وأبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 عبر جوجل، حرصًا منهم على المواظبة على ترديد الدعاء.

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة دعاء الفجر، وأبرز ادعية الصباح اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023.

دعاء الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في هذا اليوم المبارك زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله.

اللهم مع فجر هذا اليوم أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏عليّ‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلنى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

أدعية الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

يا رب نعوذ بك في هذا الصباح من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع.

يا رب أسألك في هذا اليوم الخير والنصر والنور والبركة وأعوذ بك من شره وشر ما بعده.

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

في بداية هذا اليوم نسألك يا رب أن تحمل لنا من الأقدار أجملها.

يا رب في هذا الصباح الجميل احفظنا وأرعانا وجمِّل لنا يومنا.

يا نسمات الصباح الجميلة هُبي على أحبابنا وامحي لهم آلام القلوب.

الحمد لله يا رب على ما أعطيتنا ونسألك خير البداية في هذا الصباح.

اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.

يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، وأَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.