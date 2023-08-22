الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تطرح أحدث أغنياتها «العجب فى الهوى» (فيديو)

اصالة
اصالة

طرحت النجمة أصالة نصري، اليوم الثلاثاء، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “العجب في الهوى” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

صناع أغنية “العجب في الهوى”

وقدمت أصالة أغنية “العجب في الهوى” باللهجة الخليجية وهى من كلمات الشاعر الغنائي الصامل‬، والملحن “مُبهم”، وتوزيع الموزع الموسيقي سيروس.

وتقول كلمات أغنية “العجب في الهوى”: 

"‎انت لي وانا إلك العجب فالهوى ‎جاذبيّة حبّنا حاظيه بالشعور ‎أحتمي لك من غلا وانا كلّي أوى ‎كلّ إحساسن سرى لي يضم فالصدور ‎عشقِ لك أعلى سما عسجدي مستوى ‎اختياري الوحيد لو لغيرك حضور ‎كل حياتي ما أحب غير حبّك ضوى ‎مرّ وقتي كالسنّا و العقارب تدور ‎حبّك العذري جرى في عماقي ارتوى ‎‏عطرك يالمها خالطتك الزهور ‎يا مسيطر خافقي كل دلالك غوى ‎ليت قصتنا بدت يوم عمري شهور ‎من براءه عارمه و النوايا سوى ‎وان تعلّمت الغزل فالشقاوة سرور ‎تكتم لّي فالحيا يا فديتك دوى ‎منهو غيرك لي دفا تحت غيمة بخور".

أصالة تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية "العجب في الهوى"

وتتواجد النجمة أصالة الفترة الحالية بشكل شبه يومي داخل الاستوديو من أجل تسجيل أغنيات جديدة تطرحها بشكل متتال للجمهور على طريقة الـ"سنجل" وتحرص أصالة مؤخرًا، على طرح العديد من الأغنيات باللهجات المختلفة بين المصري واللبناني والخليجي لتتناسب مع جميع أذواق جمهورها في مختلف الدول العربية.

وحققت أصالة الفترة الماضية ردود أفعال قوية بأخر أعمالها الغنائية التي طرحتها على طريقة الـ"ديو" رفقة النجم ماجد المهندس وتحمل الأغنية اسم “الحب الأبدي" وهى من كلمات الشاعر الغنائي فائق حسن زوج أصالة، والملحن محمود خيامي، والموزع الموسيقي المايسترو مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، والفيديو كليب من إخراج المخرج نهاد أوداباشي.

وتقول كلمات أغنية “الحب الأبدي”: “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.

أصالة النجمة اصالة النجمة اصالة نصري العجب في الهوى أغنية “العجب في الهوى” يوتيوب

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"العجب في الهوى".. تعرف على موعد طرح أحدث أعمال أصالة الغنائية

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