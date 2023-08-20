أصالة تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية "العجب في الهوى"

طرحت المطربة أصالة البرومو الرسمي لأحدث أعمالها الغنائة التي تحمل عنوان “العجب في الهوى” باللهجة الخليجي، تمهيدا لطرحها خلال أيام على يوتيوب.

وأغنية ‫العجب في الهوى‬ جديد ‫أصالة‬، كلمات: ‫الصامل‬، ألحان: مُبهم، توزيع: سيروس.

https://www.instagram.com/reel/CwLDF7itKuW/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

جدير بالذكر أن حققت الفنانة أصالة نصري والفنان ماجد المهندس، نجاح كبير، بعد طرح أغنية الحب الأبدي، مساء الثلاثاء الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، تم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.