الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية "العجب في الهوى"

اصالة
اصالة

طرحت المطربة أصالة البرومو الرسمي لأحدث أعمالها الغنائة التي تحمل عنوان “العجب في الهوى” باللهجة الخليجي، تمهيدا لطرحها خلال أيام على يوتيوب.

وأغنية ‫العجب في الهوى‬ جديد ‫أصالة‬، كلمات: ‫الصامل‬، ألحان: مُبهم، توزيع: سيروس.

https://www.instagram.com/reel/CwLDF7itKuW/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

جدير بالذكر أن حققت الفنانة أصالة نصري والفنان  ماجد المهندس، نجاح كبير، بعد طرح أغنية الحب الأبدي، مساء الثلاثاء الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، تم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

بــ المطربة اصالة الفنانة أصالة نصري الفنانة أصالة فيديوهات يوتيوب سبوتيفاي

الأكثر قراءة

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

خالد الجندى: 90% من الناس يعبدون هذا الإله من دون الله وهم لايدرون

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل فى سوهاج

بيهددنى بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعى بتهمة التعدى على زوجته

"واتش إت" تعرض فيلم "طرف تالت" حصريًا عبر منصتها

خالد الجندى: كل إنسان من الممكن أن يكون سببًا لرزق الآخر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة