جدول أعمال بريكس.. الابتعاد عن المعسكر الغربي وتأسيس تحالف دولي جديد

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن قمة بريكس للعام الحالي مختلفة، فالدول الخمس الأعضاء تبحث توسيع المجموعة وزيادة التجارة بالعملة المحلية ورغم أن مسألة زوال الدولار كانت محل نقاش عدة مرات في السنوات الأخيرة، إلا أن مدّعين آخرين يتنافسون فيما بينهم، حتى الآن، من أجل إضعاف هيمنة الدولار، لتتصدر قضية الابتعاد عن المعسكر الغربي وتأسيس تحالف جديد جدول أعمال القمة الخامسة عشر للتكتل.

ضغط داخلي في البريكس لقبول عضويات جديدة

وتابعت أن الصين بدعم من روسيا وجنوب إفريقيا تضغط على الهند والبرازيل من أجل قبول أعضاء جدد في الحلف، وهو توسع أثار مخاوف من أن الكتلة تحاول وضع نفسها كثقل موازن لمجموعة السبع.

أضافت أن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عقد اجتماع مع ممثلين عن المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا قبل انطلاق قمة البريكس، حيث يدفع من أجل توسيع مجموعة البريكس، ويريد أن تشكل الكتلة في نهاية المطاف عملتها المشتركة الخاصة بها، واقترح أن تشارك الكتلة في الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت جنوب أفريقيا أن العديد من المسؤولين حضروا الاجتماع كمراقبين، ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة أفريقية، ومنهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

فيما أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، أن زعماء دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – اجتمعوا اليوم في جوهانسبرج صباح اليوم الثلاثاء لحضور قمة يدرسون فيها توسيع الكتلة بينما يسعى بعض الأعضاء إلى تشكيلها لتصبح ثقلاً موازناً للغرب.

وتابعت أن القمة الحالية تأتي في ظل تفاقم الأزمات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتنافس المتزايد بين الصين والولايات المتحدة من إلحاح حملة تعزيز الكتلة، التي عانت في بعض الأحيان من الانقسامات الداخلية والافتقار إلى رؤية متماسكة.

استضافت جنوب أفريقيا الرئيس الصيني شي جين بينج، المؤيد الرئيسي لتوسيع البريكس، في زيارة دولة صباح الثلاثاء قبل اجتماعات مع زعماء المجموعة الآخرين في وقت لاحق من اليوم.

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي كان يجلس إلى جوار شي، إن البلدين لديهما "وجهات نظر متشابهة" فيما يتعلق بالتوسع.

وواصل: "نشارككم وجهة نظر الرئيس شي في أن البريكس منتدى بالغ الأهمية ويلعب دورا هاما في إصلاح الحوكمة العالمية وفي تعزيز التعددية والتعاون في جميع أنحاء العالم".