أكاديمى يرصد أبرز العقبات التى تواجه التكامل الاقتصادى لـ"بريكس"

قال د.رامي القليوبي، الأستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد، إن هناك عددا من الدول تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس، منها بعض الدول العربية كالجزائر ومصر والسعودية.

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الدول تسعى للانضمام إلى نادي الكبار لأن بريكس تضم الصين التي تعد قوة اقتصادية عظمى، ومن المنتظر أن تتفوق على الولايات المتحدة في القرن الحالي بمجال الاقتصاد، حتى من جهة القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي.