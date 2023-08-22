"الشركات السياحية": ملتزمون بضوابط موسم العمرة

أكد باسل السيسى عضو عمومية الشركات السياحية إن الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية "الحج والعمرة" ملتزمة بضوابط موسم العمرة والقواعد التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، ومستعدة لبدء سفر المعتمرين فور بدء الموسم.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن ضوابط هذا العام نصت على الالتزام بجميع بنود ضوابط موسم عمرة 1445هـ حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، في المقام الأول.

وأشار باسل السيسي إلى أن الضوابط تضمنت عدم حجز أي رحلات العمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة فقط وهذا يهدف لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.

وفي السياق، قال علاء الغمري عضو غرفة الشركات السياحية إن جميع الشركات انتهت من الاتفاقيات الخاصة بسكن المعتمرين، لافتا إلى أنه يبقي تنفيذ البرامج بعد تحديد الأسعار حسب الخدمات التي سيتم تقديمها للمعتمرين.

وأضاف الغمري أن إصرار الوزارة على ضرورة حصول المعتمر على الكود التعريفي من البوابة الرسمية للعمرة تهدف لضمان صحة التأشيرة وسلامة إجراءات السفر الخاصة بالمعتمر، كذلك أعطى أحقية لشركات السياحة للتعاقد مع شركة الطيران الخاصة بشرط تقديم الأخيرة خطاب ضمان لصالح الشركات طوال الموسم بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقرار وتعهد منها بمسؤوليتها القانونية أمام وزارة السياحة والآثار في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء رحلة العمرة من قبل الشركة السياحية.

أسعار العمرة

يتوقع منظمو الحج والعمرة هذا العام أن أسعار العمرة التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات السياحية ربما تختلف بشكل بسيط عن أسعار العام الماضي خاصة أسعار عمرة المولد النبوي فقد تتراوح أسعارها ما بين ٢٨ ألف جنيه حتى ٣٢ ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يتم تحديد الأسعار وفقا لنوع البرنامج والفندق ونوع الخدمات المقدمة للمعتمر خلال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.