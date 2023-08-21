"الدستور" تنشر التفاصيل الكاملة لضوابط العمرة.. وتلزم شركات السياحة بـ2 مليون مبلغ تأميني

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن ضوابط العمرة هذا العام الغت بعض الضوابط العامة وتم استبدالها بضوابط أخرى.

وحصلت “الدستور” على نص الضوابط التي اعتمدها أحمد عيسى وزيرالسياحة والآثار وزير السياحة اليوم الإثنين.

الضوابط المنظمة للعمرة

نصت الضوابط علي ان تسدد شركات السياحة المنظمة للبرامج مبلغ تأميني بمبلغ 2 مليون جنيه، منها 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بطريقة غير نقدية، ومليون و900 ألف جنيه بموجب شيك نقدي، ويجوز للشركة استرداد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعدخصم ما يكن رد للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية الموسم.



بالإضافة إلى أن الضوابط نصت على وضع سقف عددي للتأشيرات المطروحة، لتصبح التأشيرات مفتوحة دون سقف لكافة الراغبين في أداء المناسك.



منعت الضوابط وضع توقيتات محددة لفتح وغلق باب توثيق عقود وكالة العمرة، واستبدلتها بغلق الباب مع غلق السيستم الإلكتروني السعودي للتوثيق بنهاية الموسم.

سمحت الضوابط بتنظيم الرحلات حتى في شهر شوال، بخلاف الضوابط الصادرة في الأعوام الماضية.

أن يكون السكن مفعلًا من قبل السلطات السعودية، وتمت معاينته من قبل بعثة وزارة السياحة المصرية ويتوافق مع التصنيف السعودي للفنادق.

يتم حجز الشركة السياحية للسكن من خلال بوابة العمرة الالكترونية مع إدراج أي تعديل يطرأ على البوابة أيضًا.



اشتراطات عامة وتسكين المعتمرين



وفي حالة مخالفة الوكيل السعودي للسكن المتفق عليه تقوم الشركة السياحية بإخطار لجان وزارة السياحة المتواجدة في السعودية، وذلك بحدأقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول ويجب ألا تزيد المسافة المصرح بها السكن عن الحرم على 3000 متر، وفي حالة زيادة المسافة عن 1250 متر يشترط توفير شاتل الباص أو جولف كار لنقل المعتمرين من والى الحرم، ويمكن التعاقد مع شركة نقل رسمية لتوفير الخدمة

ونصت الضوابط على أنه يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية فيما يخص مساحة الغرفة وعدد المعتمرين بهاعلى ان تراعى الطاقة الاستيعابية للفنادق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بما لا يجاوز 250 نزيل للمصعد الواحد، ويجوز للشركات السياحة التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 بشكل دائري بمساحة الحرم النبوي وتكون مطلة على شارع عام رئيسي.

وأقرت الضوابط أحقية شركة السياحة للتعاقد مع شركة الطيران الخاصة شريطة تقديم الاخيرة خطاب ضمان لصالح شركات السياحة طوال مدة الموسم بقيمة 2 مليون جنيه، وتلتزم شركة الطيران برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تأخير أو إلغاء الرحلة، كما تلتزم الشركة بمطابقة بيانات المعتمر مع البيانات المسجلة على بوابة العمرة وتصدر التذاكر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة.



الوكلاء السعوديين



وشددت الضوابط على الشركات السياحية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوقها عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية، وذلك حفاظًا على حقوق المعتمرين بالإضافة الى عدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أي من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق.

وأكدت الضوابط، أنه يحظر التعامل الفوري مع الوكيل السعودي الذي يثبت اشتراكه مع اية شركة مصرية في مخالفة ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة الآثار أو التقصير في الواجبات والالتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرين.

وفيما يخص السفر عبر البحر، فإنه يلتزم الوكيل الملاحي بتعيين مندوب مقيم بمواني السفر والعودة ويعتد فقط بالتذكرة الصادرة الوكيل الملاحي مع الالتزام بتنفيذ الحجز من خلال البوابة المصرية للعمرة.

كما يتعهد الوكيل بتحمل المسؤولية كاملة خلال سفر المعتمرين ذهاب وعودة والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق حالة تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات ونقلهم بالطائرة إذا تأخرت لأكثر من 24 ساعة.

وأكدت الضوابط أنه يجب على الشركات السياحية تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر أو أي وسيلة أخرى مماثلة تحقق الهدف دون اشتراطالساعة الذكية، وكذا يجب على الشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة، كما تلتزم الشركات بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين، وفقًا للضوابط المصرية والسعودية.

الضوابط الخاصة بالمشرفين



ويشترط بالمشرف على مجموعة المعتمرين، أن يكون مقيدا بسجل الشركة لدى وزارة السياحة والآثار وتلقى التدريب المنصوص عليه، ومضى على تسجيله بالشركة 3 أشهر، ويجوز تقليصها لشهر حال وجود سابقة خبرة لدى المشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، أو يكون حاصلًا على الدورة التدريبية، وكذا يجب ان يكون سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بصفته مشرف لرحلة العمرة، ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة، ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.

ويمكن تكرار اسم المشرف في أكثر من رحلة عمرة متداخلة شريطة ان تكون بخط سير واحد، كما يجوز للشركة تعيين مشرف مساعد لاكتسابه الخبرة منه، ولا يتم احتساب المشرفين الأساسيين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين.

وفيما يخص بوابة العمرة الإلكترونية، فتتولى غرفة شركات السياحة تسجيل الشركات المنظمة على البوابة، وكذا الوكلاء السعوديين، وتوثق عقود الوكالة بين الشركة المصرية والسعودية على البوابة أيضا، وتقوم كل شركة برفع برامجها وتعاقداتها كاملة على نفس الموقع الإلكتروني،وتمنح وزارة السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر والذي يتم ربطه بادارة الجوازات والهجرة في كافة المنافذ المصرية.

85467936-3285-4FC1-AB7D-DEE8C619D195

481E6130-1998-448F-86C1-A380207B0DF4

D9490002-853B-420E-9383-6892C60E2CAB

ABB5C5BA-909C-4C2D-91E8-A1898F3A62A4

08899122-F24D-4097-B577-E07358E72633