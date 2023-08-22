المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

تعقد هيئة مكتب نقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوي اجتماعًا، مساء الثلاثاء، مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ والنقيب الفرعي هناك.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن الاجتماع يستهدف حل الأزمة داخل مجلس النقابة الفرعية والخلاف المستمر بين بثينة الحسيني، رئيس النقابة الفرعية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

أوضحت: “تدخلنا كنقابة عامة يستهدف حل الأزمة وضبط سير الأمور والتوقيعات في النقابة الفرعية والالتزام بالقانون واللائحة حرصًا على مصالح المهندسين وعدم تسبب الصراعات والخلافات النقابية في تعطيل مصالح المهندسين”.

أزمة ممتدة

وتشهد النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ منذ الانتخابات الأخيرة أزمة وخلاف مشتد بين النقيب الفرعي وباقي المجلس، لدرجة ان المهندسة بثينة الحسيني، رئيس نقابة المهندسين بكفرالشيخ، تحدثت في نوفمبر 2022 عن منعها من دخول مكتبها ومحاولة استقبالها المهندسين، وتطور الخلاف بعدها إلى مراحل متقدمة وصلت إلى سحب توقيع النقيب الفرعي.

وقال بثينة ، لـ«الدستور» وقت الأزمة السابقة في نهاية 2022، إن الأزمة سببها توجه النقابة في الدورة الماضية بداية من 2016 لشراء أراض من أموال المهندسين بالمخالفة للقانون دشّنت صندوقا في سبيل ذلك وجمعت أموالاً من المهندسين بهدف الحصول على شقق أو وحدات، وحينما تم تصعيد الأمر إلى النقابة العامة وقفت ضده، إلاّ استمرت النقابة الفرعية بالتحايل على قرارات النقابة العامة، وظهرت الأزمة حينما طالب المهندسون الذين دفعوا أموالا باستردادها في ظل عدم تنفيذ المشروعات المتفق عليها في أربعة مواقع هي الفندقية والتطوير والدولي وسيدي سالم.

أضافت: "حتى يحاول رئيس النقابة السابق احتواء الأزمة خلال نهاية فترته، كان يتعامل مع كل شاك بأن يرد له أمواله من خزينة النقابة الفرعية ويدخل النقابة كشارٍ لحصته كنوع من الدعاية الانتخابية أو الترضية، وحينما تم استبعاده من الانتخابات الماضية ونجحت كرئيس للنقابة الفرعية حاولت حل الأزمة بالتنسيق مع النقابة العامة وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق وانتهت إلى وجود مخالفة لقانون النقابة بما استوجب إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق.

وواصلت: "قرر النقيب العام، وبصفتي رئيس النقابة الفرعية، إحالة القضية إلى النيابة العامة للبت في الأمر حتى وصل بهم إلى منعي من دخول مكتبي في النقابة الفرعية للاجتماع بالمهندسين المتضررين بما دفعني إلى إثبات الأمر في محضر إثبات حالة.

أشارت رئيس النقابة الفرعية بكفرالشيخ، إلى أنها تتحرك لصالح مصلحة الجمعية العمومية للمهندسين بكفرالشيخ وأحالت الملف برمته إلى النقابة العامة حتى تحافظ على أموال المهندسين وتحيل الأمر إلى جهات التحقيق.

ولفتت أنه تطور الأمر إلى تهديد بعدم تسجيل الأراضي بما يضيع حقوق النقابة والمهندسين، وتم إرسال إنذارات لها من قبل رئيس النقابة السابق بتحميلها المسؤولية كاملة وإخلاء مسؤوليته في عدم تسجيل وإشهار الأراضي وصولاً إلى ضياع حقوق 350 مهندسًا وحصة النقابة التي تصل إلى 30%.

إلغاء تفويض النقيب الفرعي للصرف من أموال النقابة

من جهته خاطب مجلس النقابة الفرعية، دون النقيب الفرعي، نقيب المهندسين وأمين الصندوق، بشأن قرار إيقاف التوقيعات والاعتمادات المالية للنقابة الفرعية بكفر الشيخ بالبنوك.

وطالب مجلس النقابة الفرعية بالإحاطة بالأسباب القانونية التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، معلقا في خطابه: "يهدر حق مجلس النقابة الفرعية المنتخب وإرادة الجمعية العمومية التي انتخبته دون أي مبرر أو سند من قانون أو لائحة".

وأكد المجلس أنه تقرر إلغاء التفويضات المالية الصادرة من مجلس النقابة الفرعية للسيدة المهندسة رئيس النقابة للصرف من أموال النقابة الفرعية وبالتالي فإن صلاحية رئيس النقابة في الصرف هي فقط 25 جنيهًا لاغير طبقا للمادة 136 من اللائحة.