محمود حافظ : فيلم "البطة الصفرا" يصلح لكل أفراد الأسرة

عبر الفنان محمود حافظ عن سعادته بالاشتراك مع فريق عمل الفيلم، والذي وصفه بالفيلم العائلي الذي يصلح لكل أفراد الأسرة المصرية والعربية، لافتًا الى ان العمل يعطي الشباب نصائح مهمة في الحياة بإطار كوميدي مبني على مواقف مختلفة خلال احداثه المليئة بالتفاصيل الحياتية المكتوبة بشكل مميز من قبل مؤلفه .

كواليس فيلم البطة الصفرا

وأشار حافظ في تصريح للدستور، إلى أن هذا العمل هو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج عصام نصار، لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير من الأمور التمثيلية الجيدة التي أسعدته خلال تصوير الفيلم، الذي كان سهل و ممتع و مليء بالذكريات الجيدة لكل العاملين فيه .

يجسد شخصية تاجر مخدرات

وعن دوره قال :"الدور مميز وجديد عليا وحاولت تقديمه بشكل مختلف، فأقدم شخصية تاجر مخدرات يحاول الوصول لهدف معين، لكن في إطار كوميدي فيظهر ذلك في كل حركة وكلمة يرددها في المشاهد، ويتعرف على غادة عادل ويدخلان سويًا في العديد من المواقف الكوميدية التي تعتمد على المطاردات المنتمية للاكشن لكن بطريقة كوميدية، فالعمل بشكل عام مريح واحداثه سيحبها الجمهور في مصر والعالم العربي، وحاولنا خلاله ان نقدم قصة كوميدية لكنها تحوي تفاصيل حياتية مهمة تساعد البعض على فهم الحياة بشكل مختلف" .

ابطال فيلم البطة الصفرا

ويُجسد بطل العمل محمد عبدالرحمن "توتا" دور باحث يُعد لمناقشة رسالة الدكتوراة في علم الجريمة، ويساعده دكتور جامعي يجسد شخصيته الفنان سامي مغاوري، ليتورطا في عملية نصب و يقعان في فخ نصبته لهم إحدى العصابات.

ويشارك في بطولة فيلم "البطة الصفرا" كل من: محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.