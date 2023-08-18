إيرادات ليلة الخميس.. "العميل صفر" يتفوق و"مرعي البريمو" يتراجع

حالة رواج كبيرة أحدثها فيلم “العميل صفر”، عقب طرحه منذ أيام قليلة في دور العرض، حيث حل أولا في صراع إيرادات ليلة امس الخميس وهي ليلة نهاية الأسبوع، والأكثر جماهيرية بين أيام الأسبوع .

وحصد العميل صفر على إيراد وصل الى 1,268,523 جنيه، و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

وحل في المركز الثاني فيلم “وش في وش” والذي حصد إيرادات وصلت الى 811,048 جنيه، وهو من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثالث على مستوى الأفلام المطروحة في موسم الصيف، فيلم “مرعي البريمو” والذي حصد على 314,747 جنيه، ويضم فيلم مرعي البريمو عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، إنجي علي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.