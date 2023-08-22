حريق فى كابل كهرباء بمنطقة الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في كابل كهرباء، بمنطقة الهرم.



كان ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بكابل إنارة، بشارع حسين عبد القادر فى منطقة الهرم دون إصابات.



انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.



مسببات الحرائق

وتبين أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الحرائق الممتدة ومن أهمها الإهمال البشري وحرائق المطبخ، التدخين وعدم إطفاء السجائر في أماكن مخصصة لها، وحدوث ماس كهربائي، وتسرب الغاز.



- نصائح لتفادى الحرائق بالصيف

ضرورة التأكيد على وصلات الكهرباء بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وصيانة أجهزة التكييف بشكل دوري.



ويجب التأكد من إرشادات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله، وفصل التيار الكهربى عند القيام بأعمال منزلية تتمثل في غسيل الجدران والأسقف والأرضيات، صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى حتى لا يحدث ماس كهربائي.



كما يجب عليك التأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية موصلة عن طريق عازل للكهرباء، وغير ملامسة للأرض، ولا تشغل أى تيار كهربائى فى وجود تسرب غاز، وعدم تشغيل أكثر من جهاز في مشترك واحد.



كما يجب عليك عدم وضع أثاث أو مفروشات على أسلاك الكهربائية حتى لا تلامسها إذا وجدت شرارة وتسببت في حريق فلا تزيد وتشتعل من المفروشات أو الأثاث، وتجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ولا تشغل التكييفات لوقت طويل حرصًا على سلامتك اليومية، وحرصًا من وقوع الكوارث والحرائق التي قد تتسبب في التهام محتويات المكان وحصد أرواح الموطنين.