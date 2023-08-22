الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"قناة السويس عواصف وإنسان".. عروض جديدة لنادي سينما المرأة (صور)

عرض الفيلم
عرض الفيلم

أقيمت مساء أمس فعاليات وعروض نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية  .

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"حلاوة شمسنا" تضىء مسرح ساحة الهناجر فى الليلة الثانية لـ"صيف الإنتاج الثقافى"

افلام تعرض لأول مرة في القومي للمرأة

وتم عرض كلاً من فيلم قناة السويس عواصف وانسان إخراج عنان نديم، فيلم الزفة إخراج احمد سمير، فيلم بنت بميت راجل إخراج احمد معوض، فيلم كماشة إخراج سمير عبد العاطي،  فيلم اوضتن وصالة إخراج مينا ماهر،وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارهتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

ماهو نادي سينما المرأة 

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر،  تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ .

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غدا.. انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما مجدي الشحرى ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

وتحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا موعد إقامة الدورة ال ٢٥ للمهرجان في الفترة من ٢٨ فبراير حتي ٥ مارس ٢٠٢٤.

ومن المقرر الإعلان قريبآ عن بدء إستقبال الأفلام للمشاركة بالمسابقات المختلفة داخل المهرجان، وقد اختير عدد كبير من الافلام لعرضها خلال ايام المهرجان الذي يقام كل عام ويحدث حالة رواج .

يذكر ان مهرجان الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.

أحمد معوض الدكتور وليد قانوش المركز القومي للسينما المركز القومي للسينما ب المركز القومي التنمية الثقافية دار الأوبرا المصري دار الأوبرا المصرية

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