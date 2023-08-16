الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر

ليالى صيف الإنتاج
ليالى "صيف الإنتاج الثقافى"

يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي فى التاسعة من مساء غد الخميس 17 أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية ثقافتنا فى إجازتنا.


ويشهد حفل الافتتاح مشاركة من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال باقة من استعراضات فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية، حيث يقدمان برنامجا متكاملا لأشهر استعراضاتهما معا فى برنامج واحد.

 

كما تحيى فرقة رضا للفنون الشعبية حفل يوم 18 و19 و20 أغسطس، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، وتقدم مجموعة من أجمل استعراضاتها التي يعشقها الجمهور.

 

أما يوم 21 أغسطس، يعيش الجمهور مع عزف لمجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية، تقدمها فرقة ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف، وهما أول ثنائي عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية إصبع ووتر.

قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون أنشطة وزارة الثقافة الصيفية ثقافتنا فى إجازتنا

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