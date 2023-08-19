بينها لقاء "المرأة بعد ثورة 30 يونيو".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ما بين فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، واللقاءات السينمائية والفكرية، يحتشد اليوم السبت 19 أغسطس بالعديد من الفعاليات والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الثانية عشرة ظهرا، تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاءً جديدًا من لقاءات نادى سينما الكارتون المصري.

ويتضمن اللقاء عرض مجموعة مختارة من أفلام الكارتون المصرى التى تعكس عددًا من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها: "دخان"، "أبو قردان"، "بيئة نظيفة"، "الغزاة"، “فرقة الموسيقى”، "عصفور يجد عشاً"، "الحصان"، "الغني والفقير"، "المدينة المضيئة"، "خلطبيطة"، "الكراسة"، "الفراشة المغرورة"، و"عيد الحب".

ــ الروائي العماني زهران القاسمي بمكتبة ديوان

وفي السابعة مساء، يحل الروائي العماني زهران القاسمي، في ضيافة مكتبة ديوان ــ فرع الزمالك ــ في أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع روايته التي نال عنها جائزة البوكر للرواية العالمية دورة هذا العام، “تغريبة القافر”، ويناقش الرواية الكاتب طارق إمام.

و"تغريبة القافر" ــ بحسب حيثيات لجنة جائزة البوكر ــ رواية مائية تُعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ريّ الناس وإشباع ظمئهم.

تدور أحداث الرواية في إحدى القرى العُمانية وتحكي قصة أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، تكون حياة القافر منذ ولادته مرتبطة بالماء، فأمّه ماتت غرقًا، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجيناً في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حياً.

ــ المرأة بعد ثورة 30 يونيو 2013 بنادى طلعت حرب

وفي الثامنة مساء، يقيم نادى طلعت حرب، ندوة بعنوان "المرأة بعد ثورة 30 يونيو 2013"، بمقر النادى بالعجوزة .

يتحدث فى الندوة كل من دكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية بمجلس الشيوخ، المستشارة سارة أبو القاسم عضو هيئة قضايا الدولة، دكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستشار حسام الدين علام عضو هيئة قضايا الدولة، المستشارة لمياء مرجان عضو هيئة قضايا الدولة، وتدير الندوة دكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافى بوزارة الثقافة .

ــ مغامرات تان تان بمركز الحرية للإبداع

وفي الواحدة والنصف ظهرا، ينظم مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، عرضًا لفيلم الأطفال “مغامرات تان تان”.

والفيلم من إنتاج عام 2011، وتدور أحداثه حول المحقق الشهير “تان تان”، والذي يتوجه في رحلة جديدة مع القبطان “هادوك” في سبيل البحث عن كنز مخبوء في قلب سفينة كان يمتلكها سلف الكابتن هادوك منذ قرون عديدة.

ــ فرقة “آخر زفير” الأردنية بمكتبة الإسكندرية

وضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة، في الثامنة والنصف مساء، حفلا موسيقيا فنيا، والذي تحييه فرقة “آخر زفير الأردنية”.