أخبار الظهيرة.. استمرار نشاط الرياح وكوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، "الدستور" ترصد أبرزها في نشرة “أخبار الظهيرة”.



كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا مخصصًا للاستطلاع العسكري الأسبوع المقبل

أخطرت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني اعتزامها إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، حسبما أوردت وسائل إعلام يابانية، الثلاثاء لاستكمال القراءة (اضغط هنا)



وزيرة الهجرة تستقبل نظيرها البريطاني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، روبرت جينريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلة. وكان اللقاء بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير والتطوير المؤسسي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الساعات الأولى الصباحية المبكرة حرص عشاق المباريات والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة المباريات في وقتها المحدد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"الضرائب": يجب الإخطار بتأجير وحدة سكنية أو تجارية خلال 30 يومًا

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش؛ بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)



الأرصاد: استمرار نشاط الرياح واضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن الطقس في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سيحدث فيه انخفاض على مستوى قيم الحرارة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)