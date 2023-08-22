الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا مخصصًا للاستطلاع العسكرى الأسبوع المقبل

كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق قمر صناعي

أخطرت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني اعتزامها إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام يابانية، الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، فإنه يعتقد أن الإطلاق المخطط له بين 24 و31 أغسطس هو تجربة جديدة لكوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي مخصص للاستطلاع العسكري بعد محاولة سابقة فاشلة في مايو.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت في 31 مايو ما زعمت أنه صاروخ "تشوليما -1" الجديد الذي يحمل قمر الاستطلاع العسكري "ماليجيونج -1"، لكنه سقط في البحر لفشل تشغيل محرك المرحلة الثانية.

في نفس اليوم، حدد الجيش الكوري الجنوبي الحطام بعد سقوطه في الماء على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوتشونج الغربية. لكنه هبط إلى القاع على عمق 75 مترًا بسبب وزنه الثقيل.

ونشرت البحرية الكورية الجنوبية مجموعة من الغواصين المدربين وسفينتي إنقاذ بحري، وكذلك غواصة الإنقاذ البحري تشونج هيجين، وطائرة الدورية البحرية بي-3.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي، إن الجيش استعان بخبراء من وكالة تنمية الدفاع الحكومية وغيرهم من المتخصصين المشاركين في العملية لضمان سيرها بأمان دون فقد أي أجزاء مهمة من الحطام، وفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

كان خطأ فادحًا

لاحقًا، أكدت بيونج يانج أن الإطلاق غير الناجح لأول قمر صناعي استطلاعي عسكري لكوريا الشمالية كان "خطأ فادحا"، لكنها تعتزم القيام بمحاولة إطلاق جديدة في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية ونائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في يونيو، أن بلادها ستواصل جهودها لإطلاق قمر صناعي وستضعه في المدار الفضائي قريبا.

وكثفت بيونج يانج إطلاق الصواريخ في الأشهر الأخيرة التي تسببت بتشغيل اليابان أنظمة الإنذار لتحذير سكانها في أجزاء من البلاد.

​كوريا الشمالية​ اليابان إطلاق قمر صناعي استطلاع عسكري صاروخ تشوليما 1 إخطار

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