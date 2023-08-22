السيطرة على حريق كابل إنارة فى العجوزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق اشتعل بكابل إنارة بمنطقة العجوزة.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بكابل إنارة، أسفل الكوبرى المعدنى، بشارع أحمد عرابى فى العجوزة.



وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.



كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بكابل كهرباء بشارع حسين عبدالقادر فى منطقة الهرم دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.