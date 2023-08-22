الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة: ساعات أمام الشاشات تؤخر النمو الاجتماعي للطفل

الأطفال والشاشة
الأطفال والشاشة

حذّرت دراسة من أن أطفال المدارس الذين يقضون ساعات أمام الشاشات قد يصبحون أبطأ في تعلم حل المشكلات والتواصل، وقال العلماء إنه كلما شاهد الأطفال بعمر سنة واحدة أكثر كلما كان التأثير أكبر.

إن أولئك الذين جلسوا أمام التلفزيون أو الكمبيوتر اللوحي لأكثر من أربع ساعات يوميا خلال السنة الأولى من حياتهم أو نحو ذلك عانوا من تأخر النمو.

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كيفية الحفاظ على صحة عينيك فى ظل استخدام الشاشات لفترات طويلة؟

بعد سن الرابعة، أصبحت مهاراتهم الاجتماعية والشخصية وقدرتهم على حل المشكلات مطابقة لأقرانهم، وكان الباحثون ممزقين بين نظريتين محتملتين.

أحدهما هو أن الأطفال الرضع تمكنوا من اللحاق بكل بساطة، الآخر هو أن الأطفال الذين يعانون بالفعل من مشاكل في النمو الاجتماعي والشخصي كانوا أكثر عرضة للوقوع أمام الشاشة.

ولاحظ خبراء أن المهارات اللغوية لدى بعض الأطفال تتحسن إذا تم استخدام شاشاتهم للأغراض التعليمية.

كيف يمكن أن تتحكم في الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات

عدم تشجيع مشاهدة التلفاز في وقت متأخر من الليل
لا ينبغي أبدًا السماح للأطفال وخاصة الذين يذهبون إلى المدرسة، بمشاهدة التلفاز بعد الساعة العاشرة ليلاً، ولا يؤثر ذلك على البصر فحسب بل إنه يعطل الروتين الصباحي في اليوم التالي أيضًا، يجب غرس عادة النوم مبكرًا الاستيقاظ مبكرًا لدى أطفالك الصغار.

لا تضع التلفاز في غرفة نوم الطفل
لا تقم مطلقًا بتثبيت التلفزيون في غرفة نوم طفلك لأنك قد لا تكون على دراية بمقدار الوقت الذي قد يقضيه في مشاهدة التلفزيون، وقد لا تتمكن أيضًا من معرفة نوع البرامج التي يشاهدها، لذا تأكدي من عدم السماح لطفلك أبدًا بوضع جهاز تلفزيون في غرفة نومه.

حدد البرامج التي يشاهدها أطفالك
اختر البرامج التي ينبغي لأطفالك مشاهدتها مع الأخذ في الاعتبار بالطبع ما يحبه وما يكرهه، تجنب قدر الإمكان تناول جرعة زائدة من العنف اللذين يعتبران جزءًا لا يتجزأ من العديد من البرامج التلفزيونية.

وقت الشاشة النمو الاجتماعي دراسة جديدة شاشات التلفزيون برامج تلفزيونية

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