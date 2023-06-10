كيفية الحفاظ على صحة عينيك فى ظل استخدام الشاشات لفترات طويلة؟

تعتبر العين من الأجهزة الحساسة بجسم الإنسان، فوفقًا لموقع "health" الطبي، فإن استخدام الشاشات لفترات طويلة قد يسبب إجهاد العين، وهو حالة تتسم بالجفاف والحكة والاحمرار والصداع وضعف الرؤية.

كما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل المياه الزرقاء واحتراق القرنية وسرطان الجفن، إذا لم يتم حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، وللحد من هذه المخاطر، ينصح باتباع بعض النصائح مثل:

ضرورة اتباع قاعدة 20-20-20، وهي أن تنظر كل 20 دقيقة إلى مسافة تبعد 20 قدمًا على الأقل لمدة 20 ثانية على اﻷقل.

ارتداء النظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام الدموع الاصطناعية لترطيب العين، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء في المكان الذي توجد به.

اختيار النظارة أو العدسات اللاصقة المناسبة للعمل على أجهزة الكمبيوتر أو القراءة، تناول الأطعمة المفيدة للعين مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء والحمضيات والزنك.

عدم تجاهل أعراض التهاب أو تلف العين، واللجوء إلى طبيب العيون في حال شعورك بألم، أو حساسية، أو اختلاف في البصر، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين، وهناك العديد من الأمراض التي تصيب العين وتؤثر على الرؤية والصحة العامة.

الساد:

وهو ضبابية في عدسة العين التي تكون في حالتها الطبيعية شفافة، وتحدث نتيجة تجمّع غير طبيعيّ للبروتينات في العدسة، ممّا يؤدي إلى اضطراب الرؤية، وقد تتشكل في إحدى العينين أو كلتيهما، ومن أسبابها التدخين، التعرض للأشعة فوق البنفسجية، الإصابة بالسكري أو استخدام بعض الأدوية.

المياه الزرقاء:

وهو تلف في العصب البصري نتيجة زيادة الضغط داخل العين، وقد يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه مبكرًا، ومن أسبابه وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، التقدم في العمر، أو الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل السكري.

الحول:

وهو حالة تتمثل بحركة العينين باتجاهين مختلفين، حيث تركز كل عين على شيء مختلف عن العين الأخرى، وقد يحدث نتيجة مشاكل في عضلات أو أعصاب أو دماغ العين، وغالبًا ما يصيب الأطفال خلال السنة الأولى من عمرهم، وقد يظهر في مراحل لاحقة من الحياة في حال الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل جلطة دماغية أو شلل دماغي.

إجهاد العين:

هو حالة تتسم بالجفاف والحكة والاحمرار والصداع وضعف الرؤية نتيجة استخدام الشاشات أو قراءة أو قيادة لفترات طويلة، وقد يزول بإراحة العين من المُسبب، أو استخدام بعض المستحضرات المرطّبة للعين.