التموين تبت في عروض توريد قمح مستورد اليوم

تعقد وزارة التموين ، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، جلسة فض المظاريف والبت، في ممارسة لتوريد قمح مستورد، ،وذلك بمقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين .

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية ، وخاصة القمح، لمدة ستة أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد أعلنت عن إجراء ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وحددت الهيئة العامة للسلع التموينية فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023، أو من 25 اكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023، أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأوضحت الهيئة أن أسعار العروض تقدم FOB على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة.