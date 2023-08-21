الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ألافيس يكبد إشبيلية ثاني هزيمة في الليجا برباعية

الافيس
الافيس

تغلب ديبورتيفو آلافيس على ضيفه إشبيلية  4 -3 اليوم الاثنين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

وتقدم الافيس بهدف عن طريق لويس ريوخا في الدقيقة السابعة لكن إشبيلية أدرك التعادل بهدف عكسي سجله عبد الكبير أبقار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15. 

وأضاف ايريك لاميلا الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 41 لكنها بعدها بثلاث دقائق فقط رد روبن دوارتي بهدف التعادل لآلافيس. 

وفي الشوط الثاني تقمص إنريكي جارسيا كيكي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لآلافيس في الدقيقتين 54 و59 ثم رد رفاييل مير فيسينتي بهدف لإشبيلية في الوقت بدل الضائع. 

وحصد آلافيس أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز السابع وظل إشبيلية بدون رصيد في المركز الأخير.

ألافيس ديبورتيفو ألافيس اشبيلية الدوري الاسباني ريوخا

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