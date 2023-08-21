الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 21-8-2023 خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الإثنين (تحديث يومي)

ينشر "الدستور" آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، استقرارًا مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة، شهد سعر اليورو الإثنين الموافق 21 أغسطس، استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي.

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

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