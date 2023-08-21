منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الاثنين 21-8-2023

سعر اليورو اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، استقر مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي خلال منتصف التعاملات

يرصد "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بآخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 في بنك القاهرة استقرارًا مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

بلغ سعر اليورو الاثنين الموافق 21 أغسطس استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.