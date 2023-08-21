الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية|أسعار الفراخ والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يبحث الكثير من المواطنين، علي مدار اليوم عن أسعار الدواجن، حيث شهدت أسعار الدواجن استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 21 أغسطس

استقرات أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس، خلال التعاملات المسائية، لتسجل 57 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ65 جنيهًا للكيلو.

واستقرات أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين 21 أغسطس، خلال التعاملات المسائية لتسجل 104 جنيهات للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

استقرات  أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية، لتسجل  112 جنيهًا للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 120 جنيهًا في الأسواق.

استقرات أسعار الفراخ أمهات اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية، لتسجل 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 63 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الدواجن اليوم 21 أغسطس

 لحم السمان اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 60 جنيهًا للكيلو.

 لحم فخد نعام  اليوم الأثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 250 جنيهًا للكيلو.

 رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 100 جنيه للكيلو.

 رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)  اليوم الإثنين 21 أغسطس، خلال التعاملات المسائية 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ والبط والنعام اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

لحم بياض أبيض (بطاريات)  اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 57 جنيها للكيلو.

لحم بط (بلدي) اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 100 جنيه للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية  125 جنيهًا للكيلو.

لحم بط (مولار)  اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 65 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم  اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 120 جنيهًا للكيلو.

 لحم بط (مسكوفي) اليوم الإثنين 21 أغسطسخلال التعاملات المسائية 100 جنيه للكيلو.

 لحم نعام (مشفي)  اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية  400 جنيه للكيلو.

 لحم بياض بني (بطاريات)  اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 62 جنيهًا للكيلو.

 لحم بياض بني ( أرضي )  اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية 66 جنيهًا للكيلو.

 لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الإثنين 21 أغسطسخلال التعاملات المسائية   59 جنيهًا للكيلو.

 لحم بط(فرنساوي) اليوم الإثنين 21 أغسطس خلال التعاملات المسائية  50 جنيهًا للكيلو.

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