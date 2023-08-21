الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبط والنعام اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ
الفراخ

يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم، عن أسعار الدواجن، والتي تشهد حالة من الاستقرار وفقًا لقائمة الأسعار المحدثة الصادرة عن بورصة الدواجن.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية، أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثين 21 أغسطس

استقرات أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة، لتسجل 57 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 21 أغسطس

واستقرات أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة  لتسجل  104 جنيهات للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 21 أغسطس

استقرات  أسعار الفراخ البلد  اليوم الأثنين 21 أغسطس في المزراعة  لتسجل  112 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 120 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ أمهات اليوم الأثنين 21 أغسطس

استقرات أسعار الفراخ أمهات اليوم الأثنين 21 أغسطس في المزراعة لتسجل 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 63 جنيه في الأسواق الشعبية.

التعاملات المسائية.. أسعار الفراخ البيضاء والبط والحمام

إضافات أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن

الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

أسعار الدواجن اليوم 21 أغسطس

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الإثنين 21 أغسطس 60 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام  اليوم الأثنين 21 أغسطس في المزراعة 250 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 21 أغسطس في المزراعة100 جنيه للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)  اليوم الإثنين 21 أغسطس، في المزراعة 80 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)  اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 100 جنيه للكيلو.

بلغت  أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 125 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مولار)  اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة65 جنيها للكيلو.

بلغت لحم نعام القائم  اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 120 جنيهًا للكيلو.

بلغت لحم بط (مسكوفي) اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)  اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 400 جنيه للكيلو.

بلغت  أسعار لحم بياض بني (بطاريات)  اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 62 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )  اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 66 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 59 جنيهًا للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الإثنين 21 أغسطس في المزراعة 50 جنيهًا للكيلو.

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