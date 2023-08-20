الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية.. أسعار الفراخ البيضاء والبط والحمام

الفراخ
الفراخ

يبحث الكثير من  المواطنين علي مدار اليوم عن أسعار الدواجن، حيث أن اسعار ها متغيرة طوال الوقت، وقد شهدت الأسعار تراجع ملحوظ خلال التعاملات الصباحية.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية والتي جاءت كالتالي في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20 أغسطس

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 65 جنيها في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية  104 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلد اليوم في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية 112 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 120 جنيه في الأسواق الشعبية.

تراجعت أسعار الفراخ أمهات اليوم في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 63 جنيه في الأسواق الشعبية.

إضافات أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن

أسعار البط الحمام و النعام 20 أغسطس

بلغ أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية250 جنيه للكيلو.

بلغ أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية 100 جنيه للكيلو.

بلغ  أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية80 جنيه للكيلو.

بلغ أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية125 جنيها للكيلو.

أسعار البط خلال التعاملات المسائية 

بلغ أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية100 جنيه للكيلو.

بلغ أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية 65 جنيها للكيلو.

بلغ لحم نعام القائم اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية 120 جنيه للكيلو.

بلغ  لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية100 جنيه للكيلو.

بلغ أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية 400 جنيه للكيلو.

 بلغ أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأحد 20 أغسطس خلال التعاملات المسائية 50 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء التعاملات المسائية اسعار الدواجن لتعاملات الصباحية بورصة الدواجن أسعار زغاليل الحمام

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