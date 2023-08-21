مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية وأسعار التذاكر

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد القطارات الخاصة بمواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية، والعكس، وتسلط الدستور الضوء على ماوعيد القطارات من القاهرة وحتي الإسكندرية، وكذلك أسعار التذاكر.

مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية:

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية

الساعة 6.00 صباحا.

موعد قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر

الساعة 9.00 صباحا.

موعد قطار سكك حديد مصر رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية

الساعة 10.00 صباحا

موعد قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية

الساعة 12.30 ظهرا.

موعد قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 917 مكيف مباشر

الساعة 14.00 ظهرا.

موعد قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية

الساعة 15.35 عصرا.

موعد قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 921 مكيف

الساعة 19:00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية

الساعة 17:10 عصرا.

موعد قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية

الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر

الساعة 17.00 عصرا.

قطار رقم 931 مكيف من القاهرة الإسكندرية

الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي)

الساعة 17.20 عصرا

أسعار تذاكر قطارات القاهرة الإسكندرية

- قطار القاهرة- الإسكندرية تالجو إسباني درجة أولى 225 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية تالجو إسباني درجة ثانية 150 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية إكسبريس إسباني درجة أولى 80 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية إكسبريس إسباني درجة ثانية 65 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية VIP درجة أولى 145 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية VIP درجة ثانية 115 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية التوربيني الدرجة الأولى 105 جنيهات.

- قطار القاهرة- الإسكندرية التوربيني الدرجة الثانية 75 جنيهًا.