قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

تعتبر قطارات الصعيد من أكثر القطارات التي تشهد إقبال كبير من قبل الركاب نظرا لأنها من أكثر وسائل المواصلات أمانا وكذلك سرعة وأقل تكلفة من المواصلات الأخرى، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد قطارات الصعيد للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد القطارات:

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرا

قطار 185 مختلط الساعة 4:10 صباحا

قطار 973 روسي الساعة 4:30 صباحا

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرا

871 مكيف الساعة 5:40 صباحا

قطار 997 مكيف الساعة 6:30 صباحا

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحا

قطار 89 مكيف 7:40 صباحا





974 روسي الساعة 5:20 صباحا

قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحا

قطار 978 (vip) الساعة 6:30 صباحا

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا





80 روسي الساعة 8:30 صباحا

قطار 1004 روسي الساعة 9:30 صباحا

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 صباحا

قطار 158 روسي 10:30 صباحا





قطار 982 مكيف الساعة 12:00 ظهرا

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرا

قطار 986 مكيف الساعة 1:00 ظهرا

قطار 186 مختلط الساعة 1:30 ظهرا

قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرا

قطار 162 روسي الساعة 2:20 ظهرا

قطار 164 روسي الساعة 3:30 ظهرا

قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرا

قطار 972 روسي الساعة 4:20 عصرا

قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساء

قطار 872 مكيف 5:45 مساء

قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء





قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساء





قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساء





قطار 88مكيف الساعة 8:00 مساء

قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساء

قطار 2014 خدمة خاصة 9:00 مساء

قطار 976 خدمة خاصه 9:30 مساء





قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساء





قطار 90 مميز الساعة 10:15مساء





قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساء





قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساء





قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا





قطار 934 خدمة خاصة 1:10 ليلا





قطار 989 مكيف الساعة 8:30 صباحا

قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا





قطار 1011 روسي الساعة 9:55 صباحا

قطار 971 مكيف الساعة 9:20 صباحا

قطار 991 مكيف الساعة 10:30 صباحا





قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا





قطار 987 مكيف الساعة 12:20 ظهرا





قطار 833 روسي الساعة 12:30 ظهرا

قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرا

قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرا

قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرا

157 روسي الساعة 3:15 ظهرا

981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرا

975 روسي الساعة 4:45 عصرا

979 خدمه خاصه 5:20 مساء

قطار 81 روسي الساعة 5:35 عصرا

983 مكيف الساعة 6:30 مساء

935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 م

قطار 1007 روسي الساعة 11:20 م

163 روسي الساعة 11:45 مساء

قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلآ

قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلآ

2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلا

قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلا

977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلا

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