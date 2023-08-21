الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس الثانى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبلت السيدة كاتلين نوڤاك، رئيسة جمهورية المجر، بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق لقداسته.

وأعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها لقداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة الهامة، وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

من جهته، عبّر قداسة البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر، مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية لقداسته.

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست، وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي ختام الزيارة، سجّل قداسة البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.

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